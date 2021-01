Tests moeten studiekeuze op 12 jaar verbeteren

De UGent is tests aan het ontwikkelen om 12- en 14-jarigen te helpen bij hun studiekeuze. Dat meldt De Standaard maandag. Werkgeversorganisatie Voka financiert het project.

De onderzoekers werken aan oriëntatieproeven die niet alleen peilen naar klassieke vaardigheden zoals rekenen of lezen, maar ook naar interesses, attitude en motivatie. Daarnaast is er aandacht voor technisch inzicht en motoriek.

In het basisonderwijs is er nu geen gecentraliseerde of eenduidige aanpak. De CLB’s helpen wel bij de studiekeuze, maar doen dat binnen een veel breder takenpakket.

“Als puntje bij paaltje komt, zijn het de ouders die beslissen, in het beste geval in ­samenspraak met de leerling, op basis van wat zij denken dat bepaalde richtingen inhouden”, zegt professor cognitieve psychologie Wouter Duyck (UGent). “Een kind met een goede wiskundige basis en met een passie voor Lego Technics gaat nu misschien naar Latijn-wiskunde, maar zou zich misschien beter voelen in een richting industriële wetenschappen. Dat willen wij aanreiken.”