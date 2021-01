Bedrijven zetten politieke giften in VS tijdelijk stop

Meerdere grote Amerikaanse bedrijven, zoals de grootbanken Citigroup en JPMorgan Chase, zijn van plan om hun politieke donaties tijdelijk stop te zetten of te herzien. Ze doen dat na de rellen bij het Capitool vorige week.

Citigroup is van plan politieke bijdragen in het lopende kwartaal tijdelijk stop te zetten. “We zullen geen kandidaten steunen die de rechtsstaat niet respecteren”, zei het bedrijf in een nota aan werknemers. De bank gaf toe in 2019 1.000 dollar geschonken te hebben aan de verkiezingscampagne van Josh Hawley, een Republikein uit Missouri die de fraudeclaims van Donald Trump onderschreef en de betogers aan het Capitool met opgestoken vuist toejuichte.

JPMorgan, de grootste Amerikaanse bank, wil gedurende minstens zes maanden de steun aan Republikeinen en Democraten onderbreken. De aandacht moet nu gaan naar “besturen en diegenen helpen die het momenteel het meest nodig hebben”, vindt Peter Scher, hoofd Verantwoord Ondernemen bij de bank.

Eerder kondigde hotelgroep Marriott International al aan dat het alle giften opschort aan Republikeinse senatoren die weigerden het verkiezingsresultaat en dus de benoeming van Joe Biden tot president goed te keuren. Marriott heeft banden met Mitt Romney, een Republikein uit Utah die al langer erg kritisch is voor Trump.