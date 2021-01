Ook op de grootste technologiebeurs ter wereld is de coronapandemie niet ver weg. Vanaf vandaag worden op de Consumer Electronics Show in Las Vegas de nieuwste gadgets voorgesteld, en daar zijn er opvallend veel bij die het leven tijdens de coronacrisis aangenamer moeten maken. Gelukkig niet allemaal. Want een kussen dat je doet stoppen met snurken, dat kunnen velen altijd wel gebruiken. Een greep uit de opvallendste snufjes van de CES-beurs.