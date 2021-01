Kim Jong-un krijgt nieuwe titel

Kim Jong-un zet zijn macht in Noord-Korea kracht bij met een nieuwe titel. Hij is voortaan “algemeen secretaris”, zo melden staatsmedia.

Kim kreeg de nieuwe titel tijdens het achtste partijcongres van zijn Arbeiderspartij in de hoofdstad Pyongyang. De nieuwe, volgens waarnemers louter symbolische, titel volgde op een stemming. De verkiezing tot algemeen secretaris toonde de “unanieme wens en het verlangen” van alle partijleden, burgers en leden van het Volksleger, aldus de partij.

Kim Jong-un is de derde in de dynastie van Noord-Koreaanse leiders, na zijn vader Kim Jong Il en grootvader Kim Il Sung. Na de dood van zijn vader in 2011 werd Kim Jong-un al snel uitgeroepen tot hoogste leider van het leger, de partij en de staat. Vijf jaar geleden werd hij verkozen tot voorzitter van de partij.

Noord-Korea blijft een geïsoleerd land op het wereldtoneel. Woensdag liet Kim nog verstaan dat hij de militaire capaciteiten van het land verder wil uitbreiden, ondanks internationale sancties en aanzienlijke economische problemen.