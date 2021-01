Agressie op de baan toegenomen door coronacrisis

4 op de 10 Vlamingen vindt dat de agressie op de weg is toegenomen sinds het begin van de coronacrisis in maart. Dat blijkt uit een enquête van Vias waar duizend personen aan deelnamen.

In Brussel gaat het om 35 procent van de respondenten en in Wallonië om 42 procent. Volgens Vias zou dat kunnen liggen aan het feit dat bestuurders sneller rijden wanneer er minder verkeer is. Wat duidelijk het geval was tijdens deze crisis. Uit eerdere bevindingen bleek ook al dat de ernst van de ongevallen gedurende de eerste zes maanden niet meer zo hoog is geweest sinds 2013, wat ook verklaard kan worden door die overdreven snelheid.

Ook in andere landen wordt het fenomeen vastgesteld, namelijk in Frankrijk. Daar is er zelfs een stijging opgemerkt van 50 procent van het aantal grote snelheidsovertredingen in de maand november. Volgens de Franse overheden kan dit verklaard worden omdat “sommige bestuurders die zich door de gezondheidsmaatregelen beperkt voelen, graag op andere domeinen de beperkingen willen doorbreken”, staat er te lezen in het persbericht van Vias.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Daarnaast blijkt uit de enquête ook dat twee op de drie Belgen ook meer ruimte zou willen voor fietsers en voetgangers. Tijdens de eerste lockdown zijn we massaal gaan wandelen en fietsen. Gezien het enthousiasme voor deze actieve vervoersmodi hebben verschillende steden en gemeenten al dan niet tijdelijke maatregelen genomen om hen beter te beschermen: nieuwe fietspaden, inrichting van zone 30, meer woonerven, enzovoort. De nodige ruimte voor deze aanpassingen ging op sommige plaatsen ten nadele van de ruimte voor de wagen, aanpassingen die de bevolking duidelijk overtuigd hebben.