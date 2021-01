Vlaamse miljoenen voor klimaatmaatregelen gaan vooral naar renovaties

De Vlaamse regering heeft een reeks klimaatmaatregelen goedgekeurd die dit jaar met ruim 73 miljoen euro van het Vlaamse Klimaatfonds gefinancierd zullen worden. Het grootste deel gaat naar energetische renovaties. Dat meldt Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Energiebesparende renovaties van gebouwen en woningen zijn goed voor 40,6 miljoen van de 73 miljoen euro aan klimaatmaatregelen die dit jaar vanuit het Vlaamse Klimaatfonds betaald zullen worden. Dat is volgens Demir belangrijk voor de tewerkstelling in de bouwsector, maar het zal ook de energiefactuur verlagen.

Het Vlaamse Klimaatfonds bestaat sinds 2012 en dient voor maatregelen om de Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen. Het fonds wordt gevoed met de inkomsten van de veiling van emissierechten voor de industrie.

“Hefboom voor nieuwe klimaatmaatregelen”

De regering besliste over zeventien nieuwe maatregelen. Die zullen niet volledig uit het Klimaatfonds gefinancierd worden. De bevoegde ministers zullen ze ook gedeeltelijk vanuit andere budgetten moeten financieren, luidt het. De meest kostenefficiënte maatregelen zullen het grootste percentage cofinanciering uit het fonds krijgen.

“Elke euro uit het Vlaamse Klimaatfonds zal in de toekomst gemiddeld twee euro klimaatmaatregelen opleveren”, zegt Demir. “Zo maken we van het Klimaatfonds een hefboom voor méér nieuwe klimaatmaatregelen. Ik ben mijn collega’s in de Vlaamse regering dankbaar om mee de handen uit de mouwen te steken voor een kostenefficiënt klimaat- en energiebeleid en het effectief realiseren van deze investeringen.”