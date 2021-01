Coronavirus - WHO-team komt op 14 januari aan in China

Een expertenteam dat onderzoek voert naar de oorsprong van het coronavirus in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), komt donderdag 14 januari aan in China. Dat meldt de Chinese gezondheidscommissie maandag. Het team zal samenwerken met Chinese wetenschappers.

Een week geleden had de WHO nog gemeld dat China de inreis van het team blokkeerde. Peking verklaarde daarop dat er nog voorbereidingen moesten worden getroffen. Bij aankomst zullen de experts onmiddellijk twee weken in quarantaine moeten, voor ze hun werkzaamheden ter plaatse kunnen aanvangen. Het is nog niet duidelijk of het team ook naar de metropool Wuhan reist, waar het Sars-CoV-2-virus ruim een jaar geleden voor het eerst was ontdekt.

De wetenschapper er waarschijnlijk de Chinese onderzoeken van het coronavirus onder de loep nemen om te zien of alles correct verlopen is.

Te weinig tijd

De zoektocht naar de oorsprong van het virus is politiek een heel heikele zaak. China vreest te worden aangewezen als verantwoordelijke voor de pandemie. Al maanden zaaien de Chinese autoriteiten twijfel of het virus wel überhaupt uit China afkomstig is. Ze verwijzen naar onbevestigde berichten dat er al eerder mogelijke besmettingen waren in andere landen. Ook worden huidige sporen van het virus op diepgevroren producten gebruikt als aanwijzing dat het virus uit het buitenland afkomstig zou kunnen zijn. Onderzoekers vermoeden echter vooral dat vleermuizen uit het zuiden van China aan de oorsprong liggen.

Hoe dan ook dreigt het team weinig tijd te hebben voor het onderzoek. Op 12 februari begint immers het Chinese nieuwjaarsfeest. Voor het belangrijkste familiefeest sluiten vele instituten en ondernemingen al vroeger, omdat medewerkers voor een of meerdere weken naar hun thuis terugkeren. Het land komt dan de facto tot stilstand.