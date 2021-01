Dertien doden en 27 vermisten na aardverschuivingen in Indonesië

Na twee aardverschuivingen door hevige regenval op het Indonesische eiland Java zijn al 13 dodelijke slachtoffers geteld. Minstens 27 mensen worden nog vermist, zo meldt het Indonesische nieuwsagentschap Antara op gezag van de hulpdiensten. Tot dusver zijn 25 mensen gered.

2021 is slecht begonnen in Indonesië. Want na een neerstortend vliegtuig afgelopen weekend, zijn er nu twee aardverschuivingen gemeld op het eiland Java. Een eerste aardverschuiving vond zaterdagnamiddag plaats in het district Sumedang. Een tweede volgde in de vroege avond, waarbij ook leden van de ter plaatse gesnelde hulpdiensten werden bedolven.

In Indonesië vinden regelmatig overstromingen en aardverschuivingen plaats tijdens het regenseizoen, van oktober tot maart.

