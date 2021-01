En plots staat Jürgen Klopp naast het veld van amateurclub die tegen Tottenham bekert

Tottenham bekerde zondag op het veld van Marine FC, een Engelse achtsteklasser (!) uit Crosby Merseyside, een stad vlak boven Liverpool waar de Mersey uitmondt in de Ierse zee. De historische match vond plaats achter gesloten deuren, maar aangezien het team niet echt over een stadion beschikt konden de buren vanuit hun achtertuin over de omheining meegluren.

En dat leverde grappige taferelen op. Zo zaten er supporters op het muurtje waartegen José Mourinho en zijn reservespelers op de bank. En zo leek het ook alsof Liverpool-coach Jürgen Klopp met de handen in de zakken naar de match aan het kijken was. Het bleek echter een grap van een lokale fan die een kartonnen bordversie van Klopp in zijn achtertuin had gezet. Tottenham won overigens met 0-5 (lees ook).

Foto: Pool via REUTERS

Foto: ISOPIX

Foto: AFP

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX