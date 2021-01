Penaltystopper Sinan Bolat: “Fijn gevoel, want Raphael Holzhauser is een specialist”

Gent - Raphael Holzhauser: “Nerveus voor de Gouden Schoen? Nee, ik zou niet weten waarom” Raphael Holzhauser maakte veel meters en werkte hard, maar de medefavoriet voor de Gouden Schoen zal toch geen goed gevoel hebben overgehouden aan de wedstrijd tegen Gent. Na minder dan tien minuten lokte hij zelf een strafschop uit, maar Sinan Bolat stopte die.

Dankzij een prima redding op de strafschop van Raphael Holzhauser had Sinan Bolat een groot aandeel in het eindresultaat. Hij kreeg dan wel een gele kaart van ref Visser, maar de Gentse doelman was zich achteraf van geen kwaad bewust.

“Ik deed volgens mij niets fout en keek gewoon of de bal goed lag”, verwees Bolat naar de fase waarbij hij Holzhauser uit evenwicht leek te willen brengen. “We krijgen op voorhand natuurlijk altijd beelden van hoe de meeste spelers hun penalty’s trappen, maar dat weten zij ook. Zij beslissen dan op het laatste moment, maar ook niet altijd in dezelfde hoek, want anders zou het heel makkelijk zijn. Ik koos gelukkig de goede hoek. Dat is een fijn gevoel, want Holzhauser is een echte specialist.”

Foto: BELGA

Slecht getrapt of goed gepakt? “Ik denk beide”, grinnikte Holzhauser na de match. “Een penalty missen, dat kan gebeuren. De volgende zal er opnieuw in vliegen.” Ondanks die penaltymisser speelde Beerschot een verdienstelijke partij. Niet sprankelend, wel gedisciplineerd. “Vóór deze match hadden we ongetwijfeld getekend voor een puntje. We hebben enkele lastige weken achter de rug met, veel coronagevallen en weinig punten. Het was belangrijk om goed aan het nieuwe jaar te beginnen en we zijn best tevreden met dit punt. Onze verdediging heeft veel kritiek moeten slikken, maar we hebben getoond dat we als ploeg ook een goede organisatie kunnen neerzetten. We speelden vanuit een defensief blok en loerden op de counter. In de tweede helft lukte dat minder goed omdat we vermoeid waren.”

Woensdag wordt de Gouden Schoen uitgereikt. Holzhauser kende een stevige vormdip, maar behoort nog steeds tot de topfavorieten. De rijzige Oostenrijker maakt er zich niet druk om. “Nerveus? Nee, totaal niet. Ik zou niet weten waarom. Ik vind de inhaalwedstrijd tegen Cercle Brugge veel belangrijker dan die trofee. Wat er nadien gebeurt, zien we wel.”