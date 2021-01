Benzine tanken wordt dinsdag duurder. De maximumprijs gaat met ruim 3 cent per liter omhoog, zo meldt de federale overheidsdienst Economie maandag.

Wie benzine 95 (E10) tankt, betaalt vanaf dinsdag maximaal 1,3870 euro per liter, 3,7 cent meer dan de huidige maximumprijs. Voor benzine 98 (E5) is dat 1,4490 euro per liter, een toename met 3,4 cent.

De prijsstijgingen zijn het gevolg van het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.