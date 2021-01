Luckassen en Milic nu ook officieel weg bij Anderlecht

Anderlecht heeft maandag officieel afscheid genomen van zijn overbodige spelers Antonio Milic en Derrick Luckassen.

De ballast moet overboord. Een dood gewicht was Antonio Milic. De Kroaat zat in de B-kern, maar verdiende 840.000 euro per jaar en lag nog vast tot 2022. Tegen de verwachtingen in kon RSCA hem definitief verkopen aan Lech Poznan. In de Poolse media was sprake van een transferbedrag van 500.000 euro, maar dat klopt niet.

Anderlecht verbreekt ook het huurcontract van Derrick Luckassen bij PSV en de verdediger tekent bij Kasimpasa. Daar vond paars-wit ook al onderdak voor Isaac Kiese Thelin.

Luckassen werd in de zomer van 2019 op uitleenbasis overgenomen van PSV en na een meer dan degelijk eerste seizoen, met daarin achttien competitiewedstrijden en drie bekerduels, werd de huurovereenkomst in juli vorig jaar met een seizoen verlengd. De huidige competitiejaargang startte de verdediger nog in de basis bij paars-wit, maar gaandeweg verdween hij steeds meer uit beeld. Zijn laatste speelminuten dateren al van begin november tegen Antwerp.

“Derrick bracht ons het afgelopen anderhalf seizoen de nodige ervaring, waardoor hij belangrijk was voor de ontwikkeling van onze jonge spelers”, klinkt het bij sportief directeur Peter Verbeke. “We willen Derrick bedanken voor zijn inzet en professionalisme en wensen hem het allerbeste in zijn verdere carriere.”

Peter Zulj wordt normaal gezien verhuurd zonder aankoopoptie aan Göztepe, maar die deal is nog niet officieel.

Derrick Luckassen quitte le RSCA. In onderlinge overeenkomst hebben Derrick en de club hun samenwerking stopgezet.



Thank you for everything and the best of luck, Derrick!



Antonio Milic vertrekt naar het Poolse Lech Poznan.



