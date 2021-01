KV Mechelen-topschutter Hairemans maakte dit seizoen al drie goals tegen ex-club: “Tegen Antwerp lijk ik meer relaxed”

KV Mechelen nam met zijn grootste zege van het seizoen weerwraak voor zijn grootste nederlaag van het seizoen. Het duel tegen de Great Old leek het spiegelbeeld van de heenmatch toen Malinwa als een mak lammetje gekruid met enkele defensieve blunders naar de slachtbank werd geleid. Gisteren waren de rollen omgekeerd, met dank aan ex-Antwerpenaar Geoffry Hairemans als beul van dienst.

Hairemans: “Qua goals hoop ik ergens wel op die dubbele cijfers, maar ik ga er niet egoïstisch voor beginnen te spelen.”

Schoofs: “Met de ballen die ik hem geef, zal dat geen probleem zijn.”

Hairemans: “Ik zou graag mijn assists ook nog wat opsmukken, Rob!” (lacht)

Een kwinkslagje van Geoffry Hairemans richting die andere uitblinker, Rob Schoofs, op het einde van de persbabbel gisteren Achter de Kazerne. Hairemans scoorde in de tweede helft de 3-0 op pass van Schoofs, terwijl de Limburger voor rust een fraaie pass van Hairemans net naast de kooi van Beiranvand had geduwd en de Deurnenaar zo diens derde assist van het seizoen had ontzegd. Het compenseerde de bal die Geoffke op pass van Schoofs een metertje naast doel had gemikt.

Maar de chemie tussen het tweetal gisteren werd na rust wél beloond. Hairemans trof twee keer raak, waarvan één op assist van Schoofs, en is met zes treffers nu alleen topschutter van geel-rood. De helft daarvan maakte hij tegen zijn ex-club. “Tegen Antwerp lijk ik altijd meer relaxed”, lachte de flankaanvaller. “Sowieso ben je blij om vrienden, ex-collega’s en andere bekende gezichten terug te zien. Dat ik dan ook nog eens twee keer kon scoren, maakt me extra gelukkig. Al stemt die overwinning me natuurlijk het meest tevreden.”

Foto: BELGA

Negen op negen

Antwerp leek gezien de moeilijke voorbereidingsweek tevreden met een puntje en KV trok voor rust het laken gaandeweg naar zich toe. Buiten een kopkans van Refaelov gaf de thuisploeg niets weg. Zelf kreeg het via Schoofs en Hairemans dus twee goede kansen, maar de afscheiding kwam er pas na rust.

Malinwa pakt zo negen op negen en probeert met mondjesmaat de blik naar boven te richten, al blijft heel Mechelen voorzichtig. De kloof met de rode lantaarn blijft nog altijd even groot dan die met Play-Off 2, namelijk zes punten. “Alles staat nog kort bij elkaar, hé”, reageert Hairemans. “Met een verplaatsing naar Charleroi en een duel tegen Standard op het programma, wisten we dat het belangrijk was om 2021 goed in te zetten. We proberen naar boven te kijken en met het spel van vandaag kunnen we van iedereen winnen. Alles kan dus nog, maar zoals het cliché wil: we zullen het match per match moeten bekijken.”

Aan grootspraak waagt Hairemans zich dus niet. Een aanval op de linkerkolom sluit hij niet uit, maar het besef dat ook het degradatiespook nog niet verdwenen is, blijft aanwezig. Over zijn persoonlijke ambities uit hij zich iets gedurfder. Met zes treffers en twee assists is hij bezig aan zijn productiefste jaar in de Jupiler Pro League, waarin hij in 114 duels elf keer scoorde en tien assists gaf. En het seizoen is nog maar net over halfweg. Waar mag dat eindigen, Geoffry? “Mijn huidige statistieken stemmen me tevreden en uiteraard wil ik op dat elan blijven doorgaan. Als je niet wil scoren, heb je op het veld niets te zoeken. Momenteel vliegen ze er vlot in. Hopelijk blijft dat nog een tijdje duren.”