Spaanse hulpverleners moeten uren stappen om hun collega’s in de ziekenhuizen te gaan aflossen

In Spanje zijn de wegen nog steeds geblokkeerd en worden treinen geannuleerd door de hevige sneeuwval. Het medisch personeel in Madrid moet te voet naar het werk om collega’s te gaan aflossen.

Spanje blijft getroffen door buitengewoon winterweer. Omdat er zo veel sneeuw gevallen is, rijden de treinen niet meer en zijn heel wat wegen geblokkeerd. Dus hebben gezondheidswerkers in Madrid besloten om dan maar te voet naar hun werk te gaan. Sommigen doen er uren over om het ziekenhuis te bereiken waar ze hun uitgeputte collega’s komen aflossen. En dat terwijl Spanje te maken heeft met een hevige tweede coronagolf.

Winterstorm Filomena trof Spanje afgelopen vrijdag. Grote delen van het land werden bedekt onder een dikke laag sneeuw. In het gewoonlijk bruisende Madrid kwam het openbare leven zelfs tot stilstand. De stad wordt geconformeerd met de zwaarste sneeuwval in 50 jaar. De storm eiste in Spanje al minstens vier levens, trof zo’n 20.000 kilometer aan wegen en leidde ertoe dat duizenden mensen 12 uur lang vastzaten in hun auto zonder eten en water.

In de ziekenhuizen van Madrid zit het personeel op zijn tandvlees. Eerder werd al gezegd dat ze het moeilijk krijgen met de vele hospitalisaties door coronabesmettingen – momenteel het hoogste aantal in het land. Sommige personeelsleden draaien intussen dubbele of zelfs driedubbele shiften en er worden geïmproviseerde slaapzalen voorzien voor werknemers die niet naar huis kunnen door de weersomstandigheden.