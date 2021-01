Eerste slachtoffer geïdentificeerd van neergestort vliegtuig Indonesië

De Indonesische politie heeft het eerste slachtoffer van de crash van de Boeing 737-500 van Sriwijaya Air geïdentificeerd, zo zegt een woordvoerder. Het toestel was zaterdag kort na het opstijgen in Jakarta van de radar verdwenen.

Intussen zijn al brokstukken van het vliegtuig, zoals een verhakkelde motor, en lichaamsdelen van slachtoffers geborgen, aldus het nationale zoek- en reddingsagentschap. Zondag had het leger gemeld dat de twee zwarte dozen zijn gelokaliseerd.

“Deze ochtend zijn onze duikers gestart met de zoekacties in het gebied”, aldus marineofficier Abdul Rasyid maandag. Volgens het agentschap zijn 2.600 mensen, 53 vaartuigen en 14 vliegtuigen ingeschakeld in de operatie.

Het toestel was vertrokken voor een binnenlandse vlucht van 90 minuten en had 62 mensen aan boord, 50 passagiers en twaalf bemanningsleden. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. Het toestel zou kort na opstijgen plots vertraagd hebben en snel hoogte hebben verloren. Volgens Sriwijaya Air had het toestel 30 minuten vertraging opgelopen door slechte weersomstandigheden.

