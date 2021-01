Invloedrijke Georgische zakenman Ivanisjvili zegt politiek vaarwel

In Georgië stapt multimiljardair en ex-premier Bidzina Ivanisjvili na zowat tien jaar uit de politiek. Het hoofd van regeringspartij Georgische Droom gold als een van de meest invloedrijke politici van het land. “Ik denk dat mijn missie vervuld is”, aldus de oligarch maandag in de hoofdstad Tbilisi.

Ivanisjvili stapt niet alleen op als partijvoorzitter, maar zal die partij ook verlaten en terugkeren naar zijn privéleven. “Ik word 65 jaar binnen enkele weken, dit is een van de belangrijkste redenen voor mijn beslissing”, verklaarde de gewezen premier. Hij verwees ook naar de wens dat jongere mensen meer op de voorgrond komen om de partij te versterken.

Volgens peilingen denkt zowat de helft van de bevolking dat de parlementsverkiezingen in Georgië van enkele weken geleden vervalst waren. De kiescommissie gaf de regeringspartij daarbij 48 procent van de stemmen. De volledige oppositie maakte gewag van verkiezingsbedrog en erkende de resultaten niet. In het nieuwe parlement boycot de oppositie ook de werkzaamheden. De oppositie eist ook nieuwe verkiezingen. De sterk van toerisme afhankelijke Georgische economie lijdt ook onder de coronapandemie.

De zakenman is de rijkste man van Georgië. Eind 2011 stichtte hij een burgerbeweging, waaruit enkele maanden later de partij Georgische Droom ontsproot. Ivanisjvili is voorstander van toenadering tot de EU en de NAVO. Hij vergaarde zijn rijkdom na de instorting van de Sovjet-Unie met de metaalhandel, een eigen bank en vastgoed.

