Griekenland verlengt legerdienst vanaf mei door conflict met Turkije

De legerdienst in Griekenland wordt vanaf mei verlengd van negen naar twaalf maanden. Dat meldt de krant Ta Nea op gezag van het ministerie van Defensie. Het aantal actieve dienstplichtigen en soldaten zal zo stijgen van ongeveer 100.000 naar 133.000. De uitbreiding van de legerdienst komt er door het conflict met Turkije over gas- en olieontginningen in de Egeïsche Zee en het oosten van Middellandse Zee.