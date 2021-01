Facebook sluit accounts af van Oegandese regeringsverantwoordelijken

Facebook heeft de afgelopen dagen de accounts afgesloten van verschillende Oegandese regeringsverantwoordelijken. Ze worden ervan beschuldigd het publieke debat te manipuleren in de aanloop naar de presidentsverkiezing van donderdag, meldt de Amerikaanse socialemediasite maandag.

De Oegandezen trekken donderdag naar de stembussen om de volgende president te verkiezen. De ontslagnemende president Yoweri Museveni, die het land al 35 jaar regeert, neemt het op tegen popster Bobi Wine. De sfeer is gespannen in het land.

“Deze maand (januari, red.) hebben we een netwerk van accounts en pagina’s afgesloten dat betrokken was bij ‘niet-authentieke gecoördineerde daden’ om het publieke debat te beïnvloeden in de aanloop naar de verkiezing”, aldus de communicatieverantwoordelijke van Facebook in Sub-Sahariaans Afrika, Kezzia Anim-Addo. “Ze gebruikten valse of gedupliceerde profielen om deze pagina’s te beheren, reageerden op andere personen, deden zich voor als Facebookgebruikers en deelden berichten in groepen om te doen uitschijnen dat ze populairder zijn dan in de realiteit.”

“Facebook beïnvloedt verkiezingen”

Facebook heeft “snel gereageerd om het netwerk te onderzoeken en op te rollen”. De groep bleek gelinkt te zijn aan een groep waarmee burgers kunnen interageren met de overheid, die beheerd wordt door het ministerie van Informatie.

Volgens regeringspartij NRM zijn tientallen profielen van mensen gelinkt aan de partij opgeschort. De accounts van de president werden niet geviseerd.

Een communicatieverantwoordelijke van de president, die zelf zijn profielen zag opgeschort worden, beschuldigt Facebook ervan de verkiezingen te willen beïnvloeden. “Jullie zullen niet van president Museveni afgeraken”, zei hij.

Museveni en zijn team beschuldigen “buitenlandse machten” er wel vaker van dat ze de campagne van Bobi Wine ondersteunen omdat ze willen dat er een machtswissel komt in het land.

Facebook heeft naar eigen zeggen wereldwijd al meer dan 100 gelijkaardige netwerken opgerold sinds 2017.