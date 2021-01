Geneeskundestudenten volgen operatie door ogen van chirurg dankzij slimme camerabril

Geneeskundestudenten van de KU Leuven hebben een bypass-hartoperatie gevolgd door de ogen van de chirurg. Met behulp van smart glasses, een slimme camerabril, werd de operatie gelivestreamd naar de studenten thuis. Dat laat de KU Leuven weten in een persbericht.

Normaal gezien krijgen masterstudenten geneeskunde de kans om een chirurgische ingreep fysiek bij te wonen in het operatiekwartier, maar onder de huidige omstandigheden was dit niet mogelijk. Docent en hartchirurg Wouter Oosterlinck gebruikte daarom smart glasses, zodat studenten de operatie toch konden volgen.

“Uiteraard kunnen we via livestream niet de echte atmosfeer van het operatiekwartier vatten, maar op het vlak van onderwijs is dit een heel waardevol alternatief”, vertelt Oosterlinck. “Studenten kunnen niet alleen de hele procedure volgen, ze staan ook met mij in contact en kunnen gericht vragen stellen.”

“Prima alternatief”

Ook de studenten reageren enthousiast op het initiatief, geeft Charlotte Verlinde aan. “De technologie is heel geschikt voor dit type van operatie, die via minuscule sneetjes gebeurt. Zelfs al hadden we in de operatiezaal aanwezig kunnen zijn, dan nog hadden we de ingreep niet zo in detail kunnen volgen. Natuurlijk mis je de fysieke beleving, maar in dit geval was het een prima alternatief.”

“We gaan zeker bekijken of en hoe we deze smart glasses breder kunnen inzetten”, besluit Oosterlinck.