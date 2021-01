Schoenenmerk Dr. Martens bevestigt beursplannen

Het iconische schoenenmerk Dr. Martens trekt binnenkort naar de beurs van Londen, zo kondigt het bedrijf maandag aan. Met het opgehaalde geld wil het zijn internationale expansie voortzetten en meer investeren in onlineverkoop.

De beursplannen van Dr. Martens lekten in oktober vorig jaar al uit, maar werden toen niet bevestigd door het concern zelf. Volgens Britse media waren de zakenbankiers Goldman Sachs en Morgan Stanley aangeduid om de operatie te coördineren.

Dr. Martens werd opgericht in de jaren 1960 en maakte furore tijdens de punkperiode. Intussen zijn de schoenen in meer dan 60 landen te koop en gaan er per jaar ruim 11 miljoen stuks over de toonbank.

Last van corona

Investeringsmaatschappij Permira kocht het schoenenmerk in 2014 voor zo’n 350 miljoen pond. Dr. Martens doet het intussen erg goed: de omzet steeg vorig boekjaar met de helft tot 672 miljoen pond. De operationele winst verdubbelde zelfs tot 142,5 miljoen pond. De jongste tijd heeft het concern wel last van de coronacrisis, maar toch kijkt topman Kenny Wilson dankzij het trouwe klantenbestand vol vertrouwen naar de toekomst.

Een precieze kalender voor de beursgang maakte het bedrijf maandag niet bekend. De bestaande aandeelhouders zouden minstens een kwart van het kapitaal op de beurs willen brengen, met eventueel een bijkomende optie voor 15 procent.