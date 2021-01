Eerste vonnissen lockdownfeestjes: celstraffen tot 2 maanden en boetes tot 1.200 euro

De politierechtbank van Antwerpen heeft maandag de eerste vonnissen over vier lockdownfeestjes geveld. Drieëntwintig jongeren werden veroordeeld: een tiental van hen kreeg celstraffen tot twee maanden en boetes tot 1.200 euro, de anderen alleen een boete van 400 tot 1.000 euro. Daar komen ook nog de gerechtskosten bovenop, wat op ongeveer 300 euro neerkomt. Een beklaagde werd vrijgesproken.

Deelnemers aan lockdownfeestjes worden sinds de start van de tweede lockdown strenger aangepakt door het parket Antwerpen. Meerderjarigen worden meteen gedagvaard voor de politierechtbank. Op 14,15 en 16 december vonden de eerste drie themazittingen plaats rond lockdownfeestjes die zich tussen 31 oktober en 15 november hadden afgespeeld.

De procureur verweet de feestvierders toen dat ze zich “asociaal, egoïstisch en immoreel” hadden gedragen. “We moeten een sterk signaal geven, want deze lockdownfeestjes zijn een gevaar voor de volksgezondheid en dragen bij tot een stijging van het aantal besmettingen”, klonk het toen.

Een van de dossiers die vorige maand behandeld werd, ging over een feestje in een hotel in Brasschaat op 5 november. Na een klacht over geluidsoverlast trof de politie in twee kamers twaalf jongeren aan, van wie een nog minderjarig, die met sterke drank en vier flessen lachgas aan het feesten waren. Acht van de twaalf aanwezigen bleken al gekend voor inbreuken op de coronamaatregelen.

Ongeloofwaardig

Sommigen gaven aan de rechter toe dat ze deelnamen aan het feestje. Anderen ontkenden dat met klem. Een van hen beweerde dat hij buiten alleen maar een sigaretje aan het roken was, een andere zei dat hij lag te slapen en een iemand beweerde zelfs niet in het hotel te zijn geweest, ook al werd hij aan de hand van zijn identiteitsdocumenten geïdentificeerd. De rechtbank vond hun uitleg ongeloofwaardig. Een meisje werd wel vrijgesproken, omdat zij kon aantonen dat ze niet op het feestje was. Het was haar zus die zich met haar identiteitskaart geïdentificeerd had.

De drie andere dossiers die maandag gevonnist werden, gingen over feestjes bij mensen thuis. In de Leeuwlantstraat in Deurne betrapte de politie op 8 november vier mensen, in de Pothoekstraat in Antwerpen-Noord werden op 13 november vier personen aangetroffen en in de Verzoeningstraat in Borgerhout liepen diezelfde dag nog eens vijf mensen tegen de lamp.

De politierechter was maandag streng voor de deelnemers aan de feestjes, die hun eigen plezier boven het belang van de gemeenschap hadden geplaatst. “Door dit te doen, tonen beklaagden een diep misprijzen voor zij die wél de maatregelen naleven. Wanneer die mensen zien hoe sommigen de maatregelen botweg naast zich neerleggen, wordt het voor hen des te moeilijker om vol te blijven houden. Er zijn immers zoveel mensen die hun normale sociale contacten met familie en vrienden missen. Daarom moet dergelijk asociaal, egoïstisch en bedreigend gedrag streng bestraft worden”, stelde de rechter.