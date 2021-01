België zorgt mee voor opslag Europese medische reserve

België is een van de nieuwe gastlanden voor de opslag van de Europese medische reserve. Dat heeft de Europese Commissie maandag bekendgemaakt. In ons land zal voortaan een deel van de gemeenschappelijke Europese voorraad levensreddende medische uitrusting worden ondergebracht. Die kan dan worden verspreid wanneer de gezondheidsdiensten in een land bijvoorbeeld de toestroom aan coronapatiënten niet meer aankunnen.