Verdachten van ontvoering en gijzeling in Halle voor onderzoeksrechter geleid

Brussel / Halle - De vier mannen die zondag in Halle werden opgepakt na een ontvoering en gijzeling, worden maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel. Het Brusselse parket vraagt dat ze onder aanhoudingsbevel zouden geplaatst worden voor poging afpersing in bende, tijdens de nacht met wapens, willekeurige hechtenis met bedreigingen en opzettelijke slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid. Dat meldt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse.

De bal ging zondagochtend omstreeks 05.00 uur aan het rollen toen een jonge man aanbelde bij verschillende woningen langs de Edingsesteenweg in Halle en vroeg de politie te bellen. Volgens de man was hij de avond voordien ontvoerd bij een carjacking in Anderlecht en hadden de vier daders hem opgesloten in een woning aan de Edingsesteenweg. Daaruit was hij in de vroege ochtend kunnen ontsnappen.

De lokale politie kwam ter plaatse en sloot de omgeving af. Ook de speciale eenheden van de federale politie kwamen ter plaatse en omsingelden de betrokken woning. Twee verdachten gaven zich snel over, een derde gaf zich pas over na enig aandringen en een vierde werd aangetroffen toen de politie het huis doorzocht.

Wat het motief en de precieze omstandigheden van de ontvoering waren, wordt nog onderzocht.

LEES OOK. Danny Detobel schoot ontvoerde man te hulp: “Hij was erg over zijn toeren en barstte op zeker moment in snikken uit” (+)