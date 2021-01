Maandag werden opnieuw de Michelinsterren uitgereikt. Tien restaurants mochten hun eerste ster in ontvangst nemen, twee restaurants kregen hun tweede ster. Opvallend: Peter Goossens heeft met Hof Van Cleve niet langer het enige restaurant in ons land met drie sterren. Want Zilte uit Antwerpen kreeg maandag ook drie sterren uitgereikt.