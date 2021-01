Bestuurder wordt gecontroleerd door politie… en keert terug met frikandellen

Oostkamp / Beernem / Zedelgem - Politiezone Het Houtsche (Oostkamp, Beernem, Zedelgem) hield afgelopen vrijdag een controleactie. Daarbij werden 52 wagens gecontroleerd. Eén bestuurder keerde zowaar terug met frikandellen voor de agenten.

De politie, uw vriend. Dat dacht een man die vrijdagavond door de politie van zone Het Houtsche gecontroleerd werd. De man was op weg naar de frituur toen de agenten hem tegenhielden. Hij was in orde en mocht zijn weg verder zetten. Op de terugweg stopte hij uit vrije wil nog eens aan de controle.

“Hij was zodanig tevreden over het correcte en vriendelijke optreden dat hij frikandellen kwam afgeven”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch. “Hij wou ons bedanken voor de vriendelijkheid en een hart onder de riem steken in de koude temperaturen. Voor elke agent had de man een frikandel gekocht en afgegeven aan de triage. Onze mensen hebben die smakelijk opgegeten.”