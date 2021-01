Axel Witsel al geopereerd aan gescheurde achillespees

Axel Witsel is maandag al geopereerd aan de achillespees van zijn linkerbeen, die hij afgelopen weekend scheurde in de wedstrijd tegen Leipzig. De middenvelder van de Rode Duivels en Dortmund ging in Antwerpen onder het mes bij Geert Declercq, dokter bij de Rode Duivels. De revalidatie zal hij voltooien bij Lieven Maesschalck, die ook al deel uitmaakt van de medische staf van de natio­nale ploeg.

Axel Witsel liep de blessure op in de 28ste minuut van de door Dortmund uiteindelijk met 1-3 gewonnen wedstrijd in Leipzig. Zonder een tegenstander in de buurt zakte hij door zijn benen, hij moest van het veld gedragen worden. “Het is hoogstwaarschijnlijk zo dat er voordien al een ontsteking door overbelasting op die achillespees zat”, aldus ex-doelman Geert De Vlieger, op 33-jarige leeftijd slachtoffer van eenzelfde blessure. “Het was typisch: achteruit stappen en dan met het volle gewicht vooruit, waardoor die achillespees knapt. Hij zal blij mogen zijn dat hij het begin van volgend seizoen haalt. Kijk naar Genk-doelman Vukovic. Die was bijna een jaar buiten strijd.”

“Geen mirakel mogelijk”

“Dit is pure overbelasting”, aldus ook Chris Goossens, gewezen clubdokter van onder meer Beerschot, KV Oostende en Anderlecht. “Er zal voordien al een ontsteking op die achillespees zijn geweest. Dat is een pijntje en daar blijf je dan mee spelen. Dan kan dit gebeuren. Het EK halen is onmogelijk. Er zijn geen mirakels.”

De Vlieger en Goossens hebben wel een positieve boodschap: “Een maand of acht ­revalideren en dan komt alles weer goed. Dat hij al 32 jaar zal zijn, is geen bezwaar.”