Vrouw sticht brand bij ex-werkgever en moet nu 900.000 euro schadevergoeding betalen

Een vrouw uit Zwevegem die uit frustratie over haar ontslag brand stichtte bij haar ex-werkgever moet een enorme schadevergoeding betalen. Door de brand liep de schade bij het bedrijf uit Wevelgem maar liefst op tot ruim 900.000 euro. Ook kreeg de brandstichtster een celstraf van drie jaar.

De 37-jarige beklaagde uit Zwevegem was kwaad omdat haar contract bij verpakkingsproducent Cartec Packaging in Wevelgem omwille van de coronacrisis niet werd verlengd. Dat liet ze duidelijk blijken in ...