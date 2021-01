Leander Dendoncker, Youri Tielemans of één van de twee verrassingen? Wie moet de vervanger van Axel Witsel worden op het EK?

De achillespeesblessure die Axel Witsel (32) afgelopen weekend opliep, is een aderlating voor bondscoach Roberto Martinez. De middenvelder van Dortmund staat in normale omstandigheden altijd als eerste op het wedstrijdblad van Martinez, maar het EK komt wellicht te vroeg voor Witsel. Eric Van Meir en Georges Leekens helpen de bondscoach daarom puzzelen. Over hun eerste keuze als vervanger zijn ze het niet eens, wel werpen ze allebei dezelfde verrassing op.