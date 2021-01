Parket opent onderzoek: jongeman (23) sterft na politiecontrole

Brussel - Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar de dood van een 23-jarige jongeman, die afgelopen zaterdag omkwam nadat hij werd gearresteerd door de politie.

Ibrahima B. werd zaterdag iets voor 19 uur opgepakt door inspecteurs van de politiezone Brussel Noord, aan het treinstation Brussel-Noord. De politie zegt dat ze er een groep mensen controleerde die daar bijeengekomen was en in overtreding was met de coronamaatregelen.

Volgens de politie sloeg Ibrahima B. op de vlucht, en werd hij onderschept. Zijn familie zegt echter dat hij daar was om de trein te nemen naar Waterloo, waar hij woont. Volgens hen werd Ibrahima B. opgepakt omdat hij de politiecontrole filmde met zijn gsm.

“Bij zijn aankomst in het commissariaat verloor hij het bewustzijn”, zegt het Brussels parket. “De aanwezige inspecteurs verwittigden de hulpdiensten. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar om 20.22 uur.”

Camerabeelden

Het Brussels parket heeft het Comité P gevraagd een onderzoek te openen, en een afstapping ter plaatse uit te voeren. Er is een wetsdokter aangesteld, die de oorzaak van het overlijden moet achterhalen. Ook de beelden van de bewakingscamera’s zijn in beslag genomen.