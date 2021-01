Turkse evangelist veroordeeld tot duizend jaar cel voor misbruik en spionage

Een Turkse tele-evangelist en islamistische creationist is maandag veroordeeld tot meer dan duizend jaar cel voor klachten van onder meer kindermisbruik, spionage en georganiseerde misdaad.

Een rechtbank in Istanboel veroordeelde Adnan Oktar tot 1.075 jaar en 3 maanden cel, meldt staatspersagentschap Anadolu. Hij zou ook assistentie hebben verleend aan een terreurgroep en illegaal persoonlijke data hebben opgenomen.

Oktar werd in 2018 opgepakt. Hij is berucht voor zijn vrouwelijk gezelschap dat hij “kittens” noemde en met wie hij ravotte en danste op zijn televisiezender. Hij schreef onder het pseudoniem Harum Yahya sinds de jaren tachtig ook boeken over creationistische theorieën.

Oktar verzamelde een groot aantal volgelingen door de religieuze debatten die hij organiseerde op zijn televisieakanaal A9. De zender werd in 2018 beboet door mediawaakhond RTUK voor het uitzenden van programma’s die gewelddadig waren tegenover vrouwen.

Ook talrijke van zijn volgers werden opgepakt, van wie er veel zware celstraffen kregen. Volgens Anadolu waren er in totaal 236 beklaagden en werden er 78 veroordeeld. De evangelist ontkent alle beschuldigingen en houdt vol dat bepaalde groepen tegen hem samenzweren.