“Hitler had over één iets gelijk”: Republikeins congreslid excuseert zich na toespraak

“Hitler had over één iets gelijk”, begon Mary Miller (61) uit de Amerikaanse staat Illinois vorige week dinsdag haar speech voor het Capitool, één dag voor de intussen beruchte bestorming. Het Republikeins congreslid haalde het citaat van de dictator aan tijdens een toespraak voor een evenement van Moms For America. Dat breekt haar nu zuur op: de quote veroorzaakte heel wat ophef en er wordt geopperd dat het congreslid moet aftreden. Miller heeft zich intussen geëxcuseerd voor haar uitspraken.