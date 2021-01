Met een list kon hij bloedbad in Capitool vermijden: hoe Amerikaanse agent uitgroeide van kneusje tot nationale held

Eerst was Eugene Goodman de sukkel. De eenzame agent die met zijn matrak probeerde de Trump-aanhangers op de trappen van het Capitool tegen te houden. Maar nu blijkt dat Goodman met zijn stuntelige actie de bestormers bewust weglokte van de Senaat, waar de politie hen zwaarbewapend stond op te wachten, is de man uitgegroeid tot een nationale held.

In de VS zijn al T-shirts te koop met een foto van Eugene Goodman en de slogan: “Eugene Goodman saved the Senate” – “Eugene Goodman redde de Senaat”. Goodman is uitgegroeid tot de held van de natie, terwijl ...