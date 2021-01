Frank De Bleeckere komt terug op fout op Charles De Ketelaere: “Steve De Ridder verdiende rode kaart”

Er was veel onbegrip zondag – en niet alleen bij Club Brugge – omdat Steve De Ridder geen rode kaart kreeg voor zijn fout op Charles De Ketelaere. Het was immers een quasi identieke fout als Hans Vanaken vlak voor de winterstop had gemaakt en waar die drie duels voor geschorst werd. De inconsequentie en willekeur werd aangekaart. Frank De Bleeckere begrijpt het ongenoegen. Hij kwam namens het Referee Department maandagnamiddag terug op de fase.

Voor De Bleeckere is het duidelijk: ook De Ridder had rood verdiend voor zijn ingreep. De STVV-middenvelder kwam immers te laat op De Ketelaere en ging vol door op de enkel van De Ketelaere. De gele kaart die Bert Put trok, volstond dus niet.

“Het Referee Department verwacht dat de scheidsrechter een rode kaart geeft voor de fout van De Ridder, want hij raakt De Ketelaere op de enkel, met de studs en met een gestrekt been, nadat hij de bal wil recupereren in het midden van het veld. Hij brengt daardoor de veiligheid van de tegenstander in gevaar. Ondanks de lage snelheid en intensiteit van het contact verwacht het Referee Department een VAR-interventie.”

🗞️ | Frank De Bleeckere beoordeelt de tackle van Steve De Ridder op Charles De Ketelaere. 👇 pic.twitter.com/cFmDH1meiC — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 11, 2021

Dieper ingaan op de inconsequentie die door de refs – op het veld en in het busje – aan de dag wordt gelegd, doet De Bleeckere niet. Maar hij hoopt dat de richtlijnen van het Referee Department in de toekomst nog duidelijker worden opgevolgd, zodat de VAR minder hoeft te worden geraadpleegd.