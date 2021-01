Koning Albert: “Mijn oma heeft Paola binnen het kwartier goedgekeurd”

In een zeldzaam interview op de Franse televisie heeft koning Albert II verteld over de kennismaking tussen zijn grootmoeder, koningin Elisabeth, en zijn echtgenote Paola. “Binnen de vijftien minuten was mijn vrouw goedgekeurd”, getuigt hij.

Koning Albert heeft een interview over koningin Elisabeth toegestaan dat maandag te zien is op France 3. Daarin vertelt hij hoe belangrijk zij was in zijn leven, zelfs toen hij al op eigen benen stond. Zo rakelt hij de herinnering op aan het moment dat hij Paola voorstelde aan zijn grootmoeder.

“Ik heb haar eens verteld dat ik verliefd was op een jong meisje en dat ze misschien de gelegenheid zou krijgen om haar te ontmoeten”, zegt Albert tegen reportagemaker Stéphane Bern. “Ze volgde onze bruiloft met veel plezier in 1959. Ze wilde absoluut mijn vrouw snel ontmoeten. Ze riep haar alleen binnen en liet haar in een zeteltje plaatsnemen. Dat was zo gedraaid dat zij haar (Paola, nvdr.) kon observeren zonder haar rechtstreeks aan te kijken – in de spiegel. Ik denk dat ze op die manier meer subtiele reacties wilde vastleggen. Na een kwartier was het voorbij. Ze had haar geadopteerd.” (lees voort onder de foto’s)

Koningin Elisabeth (links op de foto, omcirkeld in het rood) volgde het huwelijk van Albert en Paola van op de eerste rij. Foto: Belga

Elisabeth legt de bruidssluier van Paola goed. Foto: Belga

Elisabeth (1876-1965) was getrouwd met koning Albert I. Na diens vroege dood in 1934 – hij verongelukte bij een klimongeval in Marche-les-Dames bij Namen – besteeg hun oudste zoon Leopold de troon.

Surrogaatmoeder

Koning Leopold III trouwde met koningin Astrid en kreeg drie kinderen, onder wie Boudewijn en Albert. Maar het noodlot sloeg opnieuw toe. Astrid kwam in 1935 om het leven bij een dramatisch verkeersongeval in Zwitserland. Oma Elisabeth werd zowat de surrogaatmoeder voor de latere koning Albert II, die op het moment van het ongeluk nog maar één jaar oud was.

In het tv-interview met France 3, waarvan het blad Paris Match de transcriptie al publiceerde, vertelt Albert dat zijn vroegste herinnering aan haar dateert uit 1939. Hij was toen vijf. Elisabeth wilde dat haar kleinkinderen muzikaal waren en dat ze viool leerden spelen, net zoals zij. Maar Albert bleek – zacht gezegd – weinig getalenteerd. “Toen ik het instrument uit de koffer haalde, sloeg iedereen op de vlucht.”

De Koningin Elisabethwedstrijd is overigens naar de voormalige koningin-weduwe vernoemd. (lees voort onder de foto)

De Franse tv-maker Stéphane Bern op een archieffoto met Albert en Paola. Foto: Luxemburgs groothertogelijk hof

Daad van verzet

Tijdens de Tweede Wereldoorlog toonde Elisabeth “een daad van verzet”, volgens Albert. “Als muzieklerares had ze een jonge Tsjechische gekozen. Een joodse ook, die kon worden vervolgd door de Duitsers. Omdat ze de prinsen onderwees, was er geen probleem. En zo heeft mijn grootmoeder die vrouw het leven gered.”

Dat Elisabeth graag haar eigen zin deed, illustreert Albert overigens op nog een andere manier. Hij vertelt dat op het moment dat de hele wereld China in de ban deed, de gewezen koningin een ontmoeting had met de communistische leider Mao. Tot ontzetting van het Belgische leger.

Het interview met Albert is verwerkt in een grotere reportage over Elisabeth, maandag om 21.05 uur op France 3.