Bas Dost komt met debuutgoal voor Club Brugge in rijtje met Samuel Eto’o en Mario Balotelli

Amper dertien minuten had Bas Dost zondagavond nodig om zijn eerste doelpunt te maken voor Club Brugge. De Nederlander scoorde zo al voor de vierde keer op rij in zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club, want eerder slaagde hij ook al in dat kunstje bij Wolfsburg, Sporting en Frankfurt. De Duitse website Transfermarkt.com weet dat een dergelijke reeks sinds 2000 maar negen profspelers in Europa gelukt is.