Indonesisch vliegtuig “sloeg op geen enkele manier alarm” voor de crash

De Boeing 737-500 van Sriwijaya Air die afgelopen weekend in zee crashte, heeft op geen enkele manier alarm geslagen, zo melden de onderzoekers. Ondertussen wordt er nog altijd gezocht naar de zwarte dozen van het vliegtuig. “We weten dus nog altijd niet wat de oorzaak van de crash is.”

De Boeing 737-500, met 62 mensen aan boord, is zaterdag kort na opstijgen in het Indonesische Jakarta gecrasht. In minder dan een minuut daalde het toestel ruim 3.000, om vervolgens in de Javazee terecht te komen. “Een opname van de communicatie tussen de bemanning en de luchtverkeersleiders onthult routinedialogen”, zegt Nurcahyo Utomo, een onderzoeker van het Indonesische agentschap voor transportveiligheid (NTSC). “Het is een normaal gesprek, niets wijst op een noodsituatie.”

Voorlopige gegevens suggereren dat het vliegtuig “waarschijnlijk” nog intact was toen het in contact kwam met het water. “Dat er geen noodsignaal werd gestuurd, betekent niet veel”, zegt luchtvaartexpert Luk De Wilde. “Het radiocontact werd al verloren na drie minuten. Da’s erg snel. Op dat moment zijn de piloten nog volop bezig met de opstartprocedure, het opstijgen, en is het niet vanzelfsprekend om alarm te slaan. Als er zich iets voordoet halverwege de vlucht, is dat veel makkelijker.”

Naar de oorzaak is het voorlopig nog gissen. “Het kan echt alles zijn”, aldus De Wilde. “Een birdstrike misschien, waarbij er vogels in een of meerdere motoren van het toestel zijn terechtgekomen. Of een technisch mankement? Ook het weer kan mogelijk een rol gespeeld hebben, al denk ik niet dat ze zouden zijn opgestegen als er een zwaar onweer aan de gang was.”

Er zijn intussen ruim 2.600 reddingswerkers en militairen bezig met de zoekactie: naar slachtoffers, naar wrakstukken en naar de zwarte dozen van het vliegtuig. Ook als die gevonden worden, zal het vermoedelijk nog even duren vooraleer we de ware toedracht kennen. Het onderzoek kan nog maanden duren.

Lowcostmaatschappij Sriwijaya Air heeft zelf nog geen verklaring gegeven over wat er mogelijk gebeurd is met het 26 jaar oude vliegtuig. Het gaat hier om de “klassieke” Boeing 737, niet om de 737 Max-toestellen die enkele jaren geleden uit roulatie werden gehaald na twee dodelijke crashes.