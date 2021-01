Vaccinatie tegen coronavirus: deze woon-zorgcentra zijn als volgende aan de beurt

Deze week worden ongeveer 47.500 dosissen van het Pfizer/BioNTech-vaccin toegediend in 448 woon-zorgcentra in Vlaanderen. Dat is iets meer dan oorspronkelijk gepland, meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat tevens een lijst verspreidde met welke wzc’s als volgende aan de beurt zijn.

De vaccinatie in de Vlaamse woon-zorgcentra komt nu echt op dreef. Maandag zijn bijna 3.400 dosissen toegediend in 37 woon-zorgcentra, dinsdag worden 6.600 mensen gevaccineerd op één dag. Dat is bijna evenveel als het totaal van vorige week. Met de veelbesproken zesde dosis die uit een flacon van vijf dosissen kan worden gehaald, kunnen woon-zorgcentra deze week bovendien ook al personeelsleden vaccineren. “Maar de echte uitrol van de vaccinatie bij het personeel begint, zoals oorspronkelijk gepland, pas op vanaf 18 januari”, zegt Joris Moonens van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ondertussen maakte een Vlaamse IT’er al een eigen vaccinatiebarometer. Het dashboard van Joris Vaesen (covid-vaccinatie.be) geeft een overzicht van hoeveel vaccins er al geleverd zijn en hoeveel er al toegediend zijn. “Dat ziet er goed uit”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. “Ook wij zijn bezig met zo’n overzicht met de officiële cijfers, waar we dan in realtime updates kunnen geven via de website van Sciensano. Een termijn kunnen we er nog niet op plakken omdat de verschillende manieren van vaccinregistratie in de regio’s nog op elkaar moeten worden afgestemd.”

De lijst met welke woon-zorgcentra wanneer aan de beurt komen, vind je via deze link.

“De planning van de vaccinaties wordt continu bijgewerkt”, klinkt het nog. “Data kunnen nog wijzigen, bijvoorbeeld wanneer een woon-zorgcentrum wegens een uitbraak zijn vaccinatiemoment moet herplannen.”