Moerbeke-Waas / Wachtebeke / Zelzate - Op de grens tussen Moerbeke-Waas en Wachtebeke is in de vooravond een dodelijk ongeval gebeurd op de E34.

De bestuurder van een bestelwagen is achteraan ingereden op een file op de E34 richting Knokke en raakte van de baan. De bestuurder van het voertuig was op slag dood. De passagier is met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.