Hoe Manchester United vanavond komaf kan maken met een historische negatieve reeks

Manchester United bevindt zich op een historisch dieptepunt. 1.207 dagen, zo lang is het intussen al geleden dat de Engelse recordkampioen nog eens mocht proeven van de koppositie in de Premier League. Als ze straks een punt pakken op het veld van Burnley, mogen The Red Devils zich voor het eerst sinds lang weer (even) leider noemen. Met grote dank aan een Portugees ijs- slash springkonijn.