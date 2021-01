Yannick Carrasco neemt zijn ploegmaats mee door de sneeuw naar training... in een oude Fiat Panda

Vergeet de Lamborghini’s, Maserati’s of Aston Martins. Yannick Carrasco speelt vandaag chauffeur voor zijn ploegmaats in een oude Fiat Panda. Die blijkt prima geschikt om door de sneeuw te rijden nadat de storm Filomena de missie van de voetballers om op training bij Atlético Madrid te raken danig bemoeilijkte.

Carrasco, op de foto met ploegmaats Thomas Lemar, Sime Vrsaljko en Mario Hermoso, kreeg de auto in bruikleen van zijn buurman nadat hij door de sneeuwstorm moeilijkheden had zijn eigen auto uit zijn garage te krijgen. “Hij werkt heel goed in de sneeuw”, lachte Carrasco tegen plaatselijke reporters. De bewuste Fiat Panda heeft 4x4-aandrijving. Daardoor heeft hij meer tractie. Zijn geringe gewicht en dunne banden zorgen er dan weer voor dat hij meer manoeuvreerbaar is dan andere wagens.

?? Lemar, Vrsaljko, Hermoso y Carrasco han ido en este coche a entrenar ???? pic.twitter.com/ZY4DEgNX3Y — Rodrigo G. Fáez ???? (@RodrigoFaez) January 11, 2021

De voetballers konden hun pret alleszins niet op in het kleine autootje. Toen ze ploegmaat Marcos Llorente voorbijscheurden op weg naar training, kon diens bijrijder het niet laten er een filmpje van te maken. Eenmaal aangekomen bij het oefencomplex gingen de voetballers uitgebreid op de foto met het opvallende voertuig.

Carrasco en Atlético zagen afgelopen weekend hun match tegen Athletic de Bilbao uitgesteld door de sneeuwstorm. Buur Real speelde wel, maar raakte niet verder dan een 0-0 bij Osasuna. Daardoor blijft Atlético leider met liefst drie (!) wedstrijden minder gespeeld.