Na zeven jaar proeven geeft Michelin Viki Geunes (48) van Zilte derde ster: “Resultaat van veel proberen, en veel weggooien”

Voor het eerst in negen jaar tijd heeft ons land nog eens een nieuwe driesterrenzaak. Viki Geunes (48) van Zilte in Antwerpen kreeg van Michelin de allerhoogste eer. “Ik draai al 25 jaar mee en voel natuurlijk ook wel die jonge ambitieuze garde komen. Anderhalf jaar geleden beslisten we daarom om nog eens een grote inspanning te doen. Met succes.”

“Eindelijk.” Dat idee was er toen Michelin maandagmiddag de derde ster aan de gevel van Zilte hing. Omdat het na Hertog Jan in 2012 best wel lang duurde voor we hier nog eens een nieuwe driesterrenzaak ...