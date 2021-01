Het verhaal van eerste Thai met Michelinster begon op de massagetafel: “Zo’n plek was het voor alle duidelijkheid niet”

Knokke-Heist -

Het was zonder twijfel het emotioneelste moment van de uitreiking. Toen Dokkoon Kapueak (38) hoorde dat haar restaurant Boo Raan als eerste Thai in ons land een ster kreeg, begon ze te wenen. “Ik moest denken aan vroeger”, vertelt ze. Want terwijl veel andere sterrenchefs groot werden aan de hotelschool of in restaurantkeukens, groeide zij “ in armoede op in de Thaise jungle”. Op zoek naar een beter leven kwam ze in Knokke terecht, waar ze in het massagesalon van haar tante haar huidige zakenpartner Patrick ontmoette. Of hoe de sterrenzaak ontstond op de massagetafel.