Europees commissaris reikt hand naar Biden om techbedrijven te beteugelen

De Europese Unie en de regering van de aantredende Amerikaanse president Joe Biden moeten een constructieve dialoog aangaan over coherente regels voor technologiebedrijven, die wereldwijd navolging moeten krijgen. Die oproep heeft Europees commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton gelanceerd in de nasleep van de verbanning van de Amerikaanse president Donald Trump door Twitter.

Breton reageerde op de commotie rond de beslissing van Twitter met een opiniestuk op de website van Politico. Ook Facebook heeft Trump geschorst, minstens tot aan de inauguratie van Biden op 20 januari. “Socialemediabedrijven hebben Trumps profielen geblokkeerd omdat ze vinden dat zijn boodschappen de democratie ondergraven en aanzetten tot haat en geweld. Zo erkennen ze hun verantwoordelijkheid, verplichtingen en mogelijkheden om de verspreiding van illegale boodschappen tegen te gaan”, schrijft Breton. “Ze kunnen hun verantwoordelijkheid tegenover de samenleving niet langer verbergen door vol te houden dat ze slechts hosting-diensten aanbieden.”

Breton brengt een recent wetsvoorstel van de Commissie in herinnering, de wet inzake digitale diensten (Digital Services Act, DSA). Die stelt geactualiseerde Europese regels voor digitale dienstverleners in het vooruitzicht, onder meer wat betreft het verwijderen van illegale inhoud online en het misbruik van onlineplatforms. Er zou ook een nieuwe toezichtsstructuur komen voor platforms die als systemisch worden beschouwd. “Onze Europese wetten en rechtbanken zullen definiëren wat illegaal is - zowel offline als online - via democratische processen en de juiste checks and balances”, zegt Breton, die de bestorming van het Capitool “het 9/11-moment van de sociale media” noemt. Hij ziet een rechtstreeks verband met de posts van Trump.

“Met de DSA heeft Europa zijn openingszet gedaan. (...) De EU en de nieuwe Amerikaanse regering zouden de handen in elkaar moeten slaan voor een constructieve dialoog die tot wereldwijde, coherente principes leidt”, meent Breton. “De DSA kan als wegbereider dienen voor een nieuwe, globale aanpak van online platforms.”