Broer van jonge vrouw die vermoord werd aangetroffen in Luik is enige verdachte

De broer van Ahlan Yonan, de jonge vrouw die op 3 januari dood werd aangetroffen in haar appartement in Luik, is de enige verdachte in de zaak. De man, een Syriër die in Zweden woont, is voortvluchtig. Dat meldt het parket van Luik maandagavond.

De zus van het slachtoffer had de politie verwittigd omdat ze al enkele dagen niets meer had gehoord van haar. De politie trof op 3 januari het lichaam van de vrouw aan in haar appartement. De handen van het slachtoffer waren vastgebonden en de twintiger had een wonde aan het hoofd.

Uit het rapport van de wapendeskundige is gebleken dat de vrouw overleed door een kogel in haar hoofd. Er waren ook sporen van wurging.

LEES MEER. Geboeid en met de kogel door het hoofd teruggevonden: werd Ahlam slachtoffer van eremoord?

Volgens het parket is de broer van het slachtoffer de enige verdachte. De man woont officieel in Zweden maar woonde de voorbije maanden bij zijn zus. Nog volgens het parket woonde het slachtoffer al zeven jaar in België en was ze goed geïntegreerd. Haar nieuwe levensstijl zou niet in goede aarde gevallen zijn bij haar familie en daarom wordt vermoed dat de broer haar om die reden om het leven zou hebben gebracht.

De broer wordt opgespoord en er is een Europees aanhoudingsmandaat tegen hem uitgevaardigd.