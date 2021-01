Halflege winkelrekken in Noord-Ierland, Schotse vissers die hun zalm niet meer dagvers tot in Europa krijgen en transportfirma”s die geen enkel douaneformulier hebben ingevuld. Na twee weken duiken de voorspelde Brexit-problemen op en het wordt wellicht nog erger.

Lange files met vrachtwagens staan er deze dagen niet in Calais en Dover. Het verschil met de weken voor Kerstmis – toen op de M20-snelweg tot 30 kilometer file stond – is groot. Maar de Brexit is intussen ...