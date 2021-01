STVV-aanvaller Duckens Nazon riskeert twee speeldagen schorsing voor duw aan Kossounou (Club Brugge)

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag vier speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en 3.000 euro boete (waarvan 2.000 euro effectief) gevorderd als straf voor STVV-aanvaller Duckens Nazon, die afgelopen weekend tegen Club Brugge rechtstreeks werd uitgesloten in de Jupiler Pro League.

Met nog een vijftal minuten op de klok op Stayen maakte de ingevallen Nazon een slaande beweging richting Club-verdediger Kossounou na onderling duw- en trekwerk. De Haïtiaanse aanvaller tikte hem aan toen de bal niet in de buurt was. Kossounou ging neer en rolde over het Truiense kunstgras, waarna ref Bert Put de rode kaart onder Nazons neus duwde op aangeven van zijn assistent. De scheidsrechter had de slag zelf niet waargenomen. STVV verloor in eigen huis met 1-2 van de Brugse leider.

“De bijgebrachte beelden zijn niet duidelijk, maar zijn steeds ondersteunend en het is het verslag van de scheidsrechter dat doorslaggevend is”, schrijft bondsprocureur Ebe Verhaegen in zijn vordering. “De bal was niet in de buurt en de fout werd onmiskenbaar intentioneel begaan. Nazon heeft als speler van het profvoetbal nog meer dan anderen een voorbeeldfunctie. Daarnaast is zo’n actie onaanvaardbaar op een voetbalterrein.”

Het Bondsparket houdt rekening met twee verzachtende omstandigheden, met name het blanco strafblad van de aanvaller en het feit dat er sprake was van een middelmatige intensiteit. Daarom werden twee van de vier speeldagen met uitstel gevorderd. Als STVV het voorstel tot minnelijke schikking van het Bondsparket aanvaardt, mist Nazon de competitieduels tegen OH Leuven en Kortrijk. In het andere geval verschijnen club en speler dinsdag voor het Disciplinair Comité van de voetbalbond.