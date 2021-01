Ook risicopatiënten jonger dan 45 jaar krijgen voorrang

Ook risicopatiënten onder de 45 jaar zullen voorrang krijgen bij de vaccinaties tegen het coronavirus. Dat zegt emeritus hoogleraar Jan De Maeseneer (UGent), die lid is van de taskforce vaccinatie, maandag aan Knack.

In eerste instantie waren de risicopatiënten ouder dan 45 jaar met onderliggende aandoeningen - zoals chronische ziekten - opgenomen in de groep die prioritair zou worden gevaccineerd. Ondertussen is volgens De Maeseneer beslist ook de groep tussen 18 en 44 jaar met chronische aandoeningen mee te nemen.

“Dat is ondersteund met een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Het was vreemd dat iemand van 44 met suikerziekte geen voorrang zou krijgen en iemand van 45 jaar met dezelfde aandoening wel”, legt De Maeseneer uit.