Brussel -

Met gouden bokshandschoenen, een haarband van Nike en hippe sportkledij. Zo gaat een 74-jarige Belgische parkinsonpatiënte haar ziekte te lijf in Antalya. Maak kennis met Nancy van der Straeten, die plots een hype is in Turkije. “Ik heb bijna geen tijd meer om te boksen.”