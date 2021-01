Elke dag dronken fietser op de bon geslingerd, maar hoe lang zullen zij nog worden beboet?

Bijna elke dag wordt in ons land een fietser beboet omdat die onder invloed rondrijdt. Dat blijkt uit cijfers van mobiliteitsminister Georges Gilkinet.

Elke dag worden er in ons land 42 fietsers om één of andere reden beboet, aldus cijfers die vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) aan het parlement bezorgde.

Opmerkelijk: het gros van de boetes – zo’n 20 procent van de jaarlijks meer dan 15.000 overtredingen – wordt uitgedeeld omdat een fiets onvoldoende is uitgerust. Zo ontbreekt al eens een bel of zijn er onvoldoende reflectoren.

Daarna volgen de fietsboetes die mensen wellicht bekender in de oren klinken: het negeren van verkeerslichten, het ontbreken van fietsverlichting of het fietsen op plekken waar dat niet is toegestaan.

Elke dag worden ook vier fietsers op de bon gezwierd omdat ze al rijdend telefoneren. Tegelijk zit het aantal boetes voor fietsers onder invloed van drank en drugs in de lift. In 2017 gingen 263 fietsers hiervoor op de bon. Dat is intussen met 30 procent gestegen naar 344 boetes, of bijna elke dag één boete.

Al is de vraag of dat zo blijft: regeringspartij Open VLD heeft een wetsvoorstel ingediend om fietsers niet langer te beboeten wanneer ze met een paar glazen te veel op naar huis fietsen, “bijvoorbeeld na een festival”, aldus initiatiefnemer Vincent Van Quickenborne. Tegelijk beklemtoonde Van Quickenborne – intussen justitieminister – dat zijn voorstel geen vrijgeleide is om stomdronken op de fiets te kruipen. Wie met zijn fiets over de weg zwalpt, zal nog steeds beboet worden. Gilkinet zei maandag dat hij “openstaat om de discussie over dit wetsvoorstel te voeren, maar het is op dit moment niet onze prioriteit”.

Ook zusterpartij Groen heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend om fietsers bij sommige verkeersovertredingen minder zwaar te straffen dan automobilisten, vanuit de logica dat fietsers minder gevaar creëren dan een automobilist. De Fietsersbond steunt beide wetsvoorstellen.

