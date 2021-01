Een zwangere moeder, vijf familieleden en een vader op zakenreis: eerste slachtoffers van vliegtuigcrash Indonesië geïdentificeerd

De bergingsoperatie is nog altijd aan de gang, maar ondertussen raken de eerste identiteiten van de slachtoffers van de vliegtuigcrash in Indonesië geleidelijk aan bekend. Het gaat onder meer om een zwangere moeder, haar dochtertje en haar neefje, vijf leden van dezelfde familie en een zakenman die op weg terug was naar vrouw en kind. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend.